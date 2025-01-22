Ветераны национальной журналистики поделились своими воспоминаниями
17 января в редакции национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» ко Дню российской печати состоялась встреча с ветеранами национальной журналистики.
В самом начале встречи директор учреждения Надежда Геннадьевна Алексеева сказала много добрых слов в адрес ветеранов, отметив их важную роль в становлении и развитии национальной журналистики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Каждый был отмечен благодарностью, а в подарок получил сборник «Хантыйские сказки», подготовленный и изданный журналистами к 65-летию газеты «Ханты ясанг». В издание вошли народные сказки, опубликованные в разные годы в газете «Ленин пант хуват»-«Ханты ясанг».
За чашкой чая ветераны делились своими воспоминаниями о работе в национальной редакции. Мария Кузьминична Волдина (Вагатова) более 30 лет возглавляла сначала редакцию газеты «Ленин пант хуват» («По ленинскому пути»), «Ханты ясанг» («Хантыйское слово»), а с 1989 года объединённую редакцию национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос». Она рассказала: «Мне посчастливилось год поработать с основателем хантыйской газеты, первым хантыйским писателем, фронтовиком Григорием Дмитриевичем Лазаревым. Он прекрасно говорил на своём родном среднеобском диалекте хантыйского языка. По характеру он был степенным, но настойчивым человеком. Именно благодаря ему у народа ханты появилась своя собственная газета.
Таким же неспокойным в этом плане был мансийский писатель Юван Николаевич Шесталов. Мы вместе с ним и национальной интеллигенцией добивались создания газеты для народа манси. Да, статьи на мансийском языке всегда публиковались в газете «Ленин пант хуват»-«Ханты ясанг», но всё-таки хотелось отдельной газеты. Однажды решила похулиганить – очередной номер газеты «Ханты ясанг» полностью сверстали из статей на мансийском языке. Это вызвало столько недоумений и вопросов, что в итоге власти сдались – появилась отдельная редакция газеты «Луима сэрипос» («Северная заря»).
Много преобразований в работе редакции было внесено и Раисой Германовной Решетниковой, возглавлявшей учреждение с 2002 по 2018 годы – наладилось более тесное сотрудничество с финно-угорскими СМИ, в юбилейные годы двух газет организовывались научно-практические конференции по проблемам национальных периодических печатных изданий, по итогам которых издавались сборники, начали проводиться редакционные конкурсы для читателей, издаваться книги, зародился проект «Юный корреспондент» и т.д.
Журналист газеты «Ханты ясанг» Реональда Степановна Ользина известна не только хантыйским читателям, но и русскоязычным. Она публиковалась и продолжает публиковаться во многих российских изданиях на острые социальные темы, рассказывает о том, как глобализация сказывается на все сферы жизни обских угров. «Сегодня редакция находится в надёжных руках профессиональных журналистов, поэтому мы, ветераны, можем быть спокойны», – отметила Р.С. Ользина.
Людмила Калистратовна Зубакина (Гришкина), работая в газете «Ханты ясанг», писала новости, заметки, очерки о людях. Последние годы работы в редакции занималась подпиской читателей, поэтому, можно сказать, она знает всех читателей поимённо. Она – прекрасный знаток хантыйского языка, носитель традиционной культуры, мастерица, поэтому мы часто обращаемся к ней по вопросам языка и культуры.
Светлана Силивёрстовна Динисламова возглавляла национальную редакцию последние три года, но с мансийской газетой «Луима сэрипос» она сотрудничает со дня основания, с 1989 года. Она как поэтесса отмечает, что все писатели народов ханты и манси первые свои произведения публиковали в газетах «Ленин пант хуват»-«Ханты ясанг» и «Луима сэрипос», поэтому важно сохранить эту возможность для молодых начинающих писателей из наших народов.
Сегодня мы также чествовали мансийскую журналистку Валентину Узель, которая стала победителем творческого конкурса «Журналист года» в номинации «Родное слово».
Ветераны остались довольны встречей, да и мы, журналисты, зарядились от коллег положительной энергией, получили творческое вдохновение для дальнейшей работы на благо читателей народов ханты и манси.
Завершился вечер общей фотографией.
Людмила Гурьева