Юных музейщиков из Ханты-Мансийского автономного округа приглашают стать участниками смены в «Орленке»
Музей Победы приглашает жителей Ханты-Мансийского автономного округа присоединиться к конкурсному отбору на «Историко-патриотическую смену «Школьный Музей Победы» во Всероссийском детском центре «Орленок». Конкурс проводится для школьников 12-16 лет – активистов школьных музеев и боевых комнат, партнеров Музея Победы из разных регионов.
«Победителями отбора на участие в смене станут 50 ребят. Для них в «Орленке» пройдет большая образовательная программа от специалистов в области истории, культуры, музейного дела», – поделилась директор Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.
Конкурсантам необходимо представить портфолио с достижениями в области изучения истории Великой Отечественной войны на региональном, всероссийском и международном уровнях за 2023-2025 гг., а также выполнить творческое задание. Школьникам нужно подготовить видеорассказ на тему «Слово о героях: о чем рассказал экспонат школьного музея». Раритет может быть связан с событиями и судьбами людей, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, работавших в тылу, детях, переживших события военных лет, участников СВО.
Приём заявок на конкурс осуществляется через электронную почту smenapobedy@cmvov.ru и завершается 5 февраля (включительно). Подробнее о конкурсе можно узнать в положении на сайте https://center-orlyonok.ru/RU/Content/KonkursPage.
Историко-патриотическая смена «Школьный Музей Победы» пройдет с 28 февраля по 20 марта. Программа смены направлена на сохранение исторической памяти о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны и приобщение подрастающего поколения к изучению истории нашей страны. Итогом смены станет презентация выставки, посвященной 80-летию Победы. Экспозиция, посвященная героям Великой Отечественной войны и специальной военной операции, будет создана участниками смены на основе артефактов, привезенных из разных школьных музеев.
ФГБУК «Музей Победы»