В Югре бойцы ОМОН Росгвардии пополнили банк донорской крови
В Ханты-Мансийске бойцы ОМОН «Стерх» Управления Росгвардии по ХМАО – Югре пополнили региональный банк донорской крови более чем на 10 литров.
20 росгвардейцев приняли участие в ведомственной акции «От сердца к сердцу». Мероприятие состоялось в отделении переливания крови окружной клинической больницы. Перед тем, как стать донором, каждый сотрудник прошел медицинский осмотр и сдал необходимые анализы. Медики отмечают активную гражданскую позицию росгвардейцев.
«Если нам вдруг срочно требуется донор с определенной группой крови, то военнослужащие и сотрудники Росгвардии всегда охотно придут на помощь. Кроме этого, они сдают и концентрат тромбоцитов, который является серьезным видом донации, требует более тщательной подготовки. Компоненты, которые мы получаем и переливаем впоследствии своим пациентам, очень качественные, всегда проходят лабораторный контроль и макроскопическую оценку», – отметила заведующий отделением переливания крови Анна Сухарева.
А накануне почётному донору – офицеру ОМОН «Стерх» капитану полиции Василию Г. – за высокие достижения в донорстве крови и ее компонентов вручена грамота от главного врача медучреждения.
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