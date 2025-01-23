Объявляется старт Окружному фестивалю художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я сердцем вижу мир».
Югорчане от 6 лет и старше смогут продемонстрировать своё мастерство в номинациях:
- Вокал (соло/ансамбли);
- Инструментальное творчество (соло/ансамбли);
- Художественное слово;
- Хореография (соло/ансамбли);
- Декоративно-прикладное творчество;
- Изобразительное искусство;
- Жестовое пение.
Заполните заявку на участие можно до 19 марта, перейдя по ссылке: forms.yandex.ru/cloud/6787...
31 марта, в 15:00 часов в группе Окружного Дома народного творчества во ВКонтакте и на портале PRO.Культура.РФ состоится гала-концерт победителей фестиваля художественного творчества лиц с ограниченными возможностями здоровья «Я сердцем вижу мир».
Подробную информацию можно получить по телефону:
8 (3467)33-30-37 и в Положении фестиваля.