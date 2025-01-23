«Настоящая Югра». Художественное искусство
В Ханты-Мансийске продолжается проект «Настоящая Югра». Третья встреча участников проекта будет посвящена художественному искусству обско-угорских народов.
Спикерами встречи станут Галямов Артур Амирович, искусствовед, автор научного исследования «Образы Югры в изобразительных источниках XX века», ведущий научный сотрудник научно-исследовательского отдела истории и этнологии Обско-угорского института прикладных исследований и разработок, Мороз Наталья Александровна, дизайнер, художник по текстилю, член Евразийского художественного союза, член Международного союза педагогов-художников, педагог студии дизайна школы креативных индустрий Окружного Дома народного творчества.
Из лекции школьники узнают о развитии изобразительного искусства на территории округа, смогут задать вопросы экспертам, примут участие в мастер-классе по созданию картины на основе национального орнамента обско-угорских народов «шишка» («нохар»). Также ребята познакомятся с выставкой книг, рассказывающих о работах художников, в чьём творчестве нашли отображение быт, культура и обычаи коренных народов Севера. Выставка экспонируется в креативном пространстве Государственной библиотеки Югры.
Проект реализуется Библиотечной ассоциацией Югры совместно с Государственной библиотекой Югры при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Его цель – представить школьникам подлинные знания о культуре коренных народов автономного округа.
К участию в проекте приглашаются школьники 6-11 классов. Для этого необходимо подать коллективную или индивидуальную заявку на электронную почту: aushevael@okrlib.ru. В заявке следует указать: ФИО участника(ов), учебное заведение, класс, ФИО и контактный телефон педагога.
Место проведения: Государственная библиотека Югры, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 2, креативное пространство, 3 этаж.
Дата и время проведения: 29 января, 17:00.
Контактное лицо: Аушева Елена Львовна, руководитель проекта, 8 (3467) 333321 (доб.320).