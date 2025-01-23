Богатырские места Конды – богатый на события и материалы проект. Взаимосвязи времени.
Время и природа сохранили для нас удивительные источники – свидетельства о богатырях, которые когда жили на этой земле, а местные жители из поколения в поколение передавали легенды об этих богатырях. Именно легенды стали нитью Ариадны, которая привела нас в настоящее и позволила увидеть богатейший пласт истории Кондинской земли.
В мае прошлого 2024 года два музея БУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Музей Природы и Человека» и МУК «Районный краеведческий музей имени Нины Степановны Цехновой» узнали великолепную новость – наш совместный проект «Богатырские места Конды» стал победителем Гранта Губернатора ХМАО-Югры при поддержке Фонда Тимченко и получил запрашиваемое финансирование. Этот проект в 2024 году объединил в себе всевозможные музейные мероприятия: от выставок и музейных мастер-классов, от комплексных экспедиций по Конде и ее притокам до творческих конкурсов, от круглых столов с местными жителями до масштабного архео-пикника в урочище Куртова поляна.
Нынешний 2025 год Президент России Владимир Путин объявил Годом защитника Отечества. Губернатором ХМАО-Югры объявлен Год исторического наследия. Обе эти невероятно глобальные темы самыми разными гранями отзываются в проекте «Богатырские места Конды». Богатырь - своеобразный собирательный образ сильной и выдающейся личности, уникальный для каждого времени и каждой территории. В истории Конды этот образ применим, можно сказать, ко всем историческим эпохам. Изначально проект «Богатырские места Конды» был основан на поиске и изучении легендарных богатырских городков, сегодня представляющих археологические памятники и подлежащих охране и изучению. Однако фактически с первых мероприятий и находок, будь то музейные предметы, воспоминания современников или творческие результаты художественного осмысления этой темы, мы обнаружили множество взаимосвязей прошлого с настоящим.
В качестве яркого примера стоит вспомнить фотографию одной из экспедиций, которая была сделана еще исследователем начала 20 века в наших местах. Современные историки и археологи Музея Природы и Человека (Ханты-Мансийск), обнаружив это фото в источниках, использовали для переносной выставки, которая стала украшением мероприятий кондинского музея, где этот снимок совершенно случайно увидел житель пгт. Кондинское, посетив музей, чтобы посмотреть выступление своей дочки на конференции, и узнал среди людей на фото своего прадеда! На следующий же день привез своего дедушку, который приходится сыном человеку на фото. И закипела музейная работа. Сегодня только на основании одной этой фотографии, которой более 100 лет музейщики собрали богатый уникальный материал: несколько фотографий из семейного архива родных героя фото-источника, запись воспоминаний, почти все люди на фото обрели имя и фамилию и даже у лошади на фото «ожила» кличка! Человеком на фото оказался Семен Алагулов, житель д. Пашня. А его сын – Илья Семенович Алагулов, заслуженный учитель Кондинского района, в прошлом году отметивший свое 90-летие. Его внук – Сергей Юрьевич Копыльцов, заместитель главы администрации пгт Кондинское.
Подробнее об этом и других интересных открытиях и мероприятиях проекта Вы можете посмотреть и почитать в одном из сообществ проекта в социальных сетях во ВКонтакте и Одноклассники по хештегу #Богатырские_места_Конды или считать камерой вашего телефона QR-код, расположенный в этой статье. Здесь Вы сможете следить за развитием проекта, принимать в нем самое непосредственное участие и познакомиться с историей и культурой Кондинского края ближе. Поверьте - это того стоит!
Сегодня, до завершения проекта к маю еще предстоит немало интересной работы и различных содержательных мероприятий. Среди самых крупных стоит выделить предстоящую районную научно-краеведческую конференцию «Цехновские чтения - 2025», которая пройдет 26-27 февраля и объединит, здесь будут представлены научные сведения и выставочные материалы экспедиционной и исследовательской работы проекта «Богатырские места Конды». Сегодня, подводя некоторые итоги этого проекта, хочется выразить слова признательности и благодарности нашим волонтерам и помощникам, а их на сегодня уже более 150 человек: главам поселений Кондинского района, сотрудникам администраций, учреждениям пгт Кондинское , проводникам по древним урочищам и удаленным деревням, юным представителям РДДМ, серебряным волонтерам, директорам, учителям и ученикам разных школ Кондинского района и всем неравнодушным жителям. Вместе мы – сила, не меньше чем богатырская. Всем вам мы планируем посвятить итоговый видео-ролик о проекте к весне, где обязательно упомянем о каждом.
Самую же большую благодарность стоит выразить историческому наследию, которое есть животворящий источник нашего будущего. Только вдумайтесь, сегодня наши современные кондинские богатыри защищают не только свою территорию как их предки (среди которых немало именно кондинских манси и русских старожилов) в былые времена, но защищают всю нашу большую Родину – Россию и оберегают этот неиссякаемый и священный источник – нашу историю!
А мы не прощаемся. Ведь время не стоит на месте, а это значит – продолжение следует.
Александра Ефимова, директор МУК «Районный краеведческий музей имени Нины Степановны Цехновой», руководитель проекта «Богатырские места Конды».