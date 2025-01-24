Ханты-Мансийский автономный округ – Югра на Международном конкурсе «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2024»: три предприятия региона стали победителями
24 декабря состоялась 23-я ежегодная Торжественная церемония награждения победителей Отборочного этапа Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА 2024». Ханты-Мансийский автономный округ – Югру в этот раз успешно представили три предприятия различных отраслей специализации:
1. ООО «Газпром трансгаз Югорск»
- Профилактика и реабилитация здоровья работников ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК» с использованием современных медицинских технологий
2. ФАУ ДПО «Учебный центр ФПС по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре»
- Комплекс образовательных программ в сфере подготовки специалистов системы МЧС России, обучения членов добровольной пожарной охраны, обучения по ГО и ЧС, повышения квалификации по пожарной безопасности, обучения населения мерам пожарной безопасности, обучений курсантов классой пожарно-спасательного профиля. - Образование профессиональное дополнительное.
- Обучение мерам пожарной безопасности.
3. Ассоциация медико-социальной помощи «Наджа Альянс»
- Оказание медико-социальной и паллиативной медицинской помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Победа предприятий ХМАО – Югры на конкурсе «ГЕММА 2024» подчеркивает высокий уровень профессионализма и качества продукции и сервиса, которыми славится регион. Эти достижения способствуют укреплению деловой репутации производителей и их признанию на федеральном уровне.
Всего по итогам Отборочного этапа 2024 года звание Победителя и высшую награду – Золотую медаль «ГЕММА» получили более 70 предприятий России и Беларуси, представляющие различные отрасли. Все они успешно прошли отборочный этап проекта и показали высокие результаты по итогам прохождения независимой экспертной оценки. Теперь победители Отборочного этапа представят свои регионы в заключительном - Финальном этапе конкурса, который пройдет в апреле 2025 года.
Международный конкурс «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» проходит с 2002 года. Структура проекта включает официальные представительства в Китае, Бразилии и Болгарии, а география партнеров за все время работы насчитывает 64 страны. Задача Конкурса – выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий различных отраслей производства товаров и услуг в России и с этого года – в Республике Беларусь.
В числе ключевых критериев независимой экспертной оценки Проекта «ГЕММА» – соответствие предпочтениям современного потребителя, применение новейших достижений в области качества на мировом рынке, непрерывное развитие и уровень ведения бизнес-процессов в организации.
Все победители Отборочного этапа 2024 года, а также запись торжественной церемонии награждения доступны на официальном сайте конкурса «ГЕММА» www.gemma.su