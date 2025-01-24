СИБУР провёл экоурок для школьников в Нягани
В Нягани (ХМАО-Югра) для учащихся начальных классов средней школы №6 состоялся экоурок на тему переработки пластика. Занятие прошло в рамках обновленной программы СИБУРа «Вторая жизнь пластика». Это комплексная система эффективных просветительских форматов на тему экологии, которая включена в методические рекомендации Федерального центра дополнительного образования России (ФЦДО) для педагогов общего и дополнительного образования.
Экоурок для юных жителей Нягани провела ведущий инженер-эколог «СибурТюменьГаза» Надежда Артамонова. В мероприятии приняли участие более 20 учеников, а также классный руководитель 2 «Б» класса школы №6 Анна Пальцева. В течение почти двух часов дети изучали основы переработки пластика и знакомились с примерами повторного использования отходов. Особый интерес вызвал демонстрационный «чудо-чемоданчик» СИБУРа с образцами переработанных материалов, которые можно было потрогать и внимательно изучить.