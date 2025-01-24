Индексированная в январе пенсия россиян подрастет ещё раз в феврале
Руководитель Минтруда Антон Котяков на совещании президента России с правительством страны заявил, что Социальный фонд приступил к выполнению поручения Владимира Путина о пересчете индексации пенсий на размер фактической, которая в 2024 году составила 9,5%.
39 миллионов российских пенсионеров с 3 по 25 февраля получат индексированную на 9,5% пенсию за этот месяц и доплату за январь.
Напомним, в январе пенсионеры получили пенсию, индексированную на 7,3%. В феврале им выплатят разницу, так как Владимир Путин поручил сделать перерасчёт с учётом инфляции задним числом с 1 января.
«Все выплаты будут сделаны в привычные для пенсионеров даты», — подчеркнул он.
Антон Котяков отметил, что вместе с пенсиями на 9,5% с 1 февраля проиндексируют ещё более 40 пособий, компенсаций и выплат. Перечень выплат, индексируемых по фактической инфляции в 2025 году, по его словам, расширился, в него, в частности, вошли пособия по уходу за детьми с инвалидностью и так далее.