Новосибирские ученые изучают хантыйский язык в Лянторе
Сотрудники Института филологии Сибирского отделения Российской академии наук работают в Лянторском этнографическом музее. Специалисты взяли интервью у сотрудницы учреждения, представительницы группы восточных ханты Алены Айваседы. Также исследователи планируют побеседовать с носителями хантыйского языка, проживающими в городе и его окрестностях
Лингвисты собирают материал для изучения фонетической системы коренных народов Сибири. В частности, ученых интересуют вопросы вокализма сургутского диалекта хантыйского языка.
- На территории Сургутского района проживает более 3700 человек из числа коренных малочисленных народов Севера, из них ханты - 98%, манси и ненцы по -1%. Расположено 107 территорий традиционного природопользования, – рассказал начальник отдела недропользования и работе с КМНС администрации Сургутского района Александр Шухардин.