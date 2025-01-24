Губернатор Югры с рабочим визитом посетил Березово
Руководитель региона Руслан Кухарук сегодня посетил Березово с рабочим визитом.
В августе прошлого года после реконструкции здесь открылась районная больница. С этим объектом Руслан Кухарук познакомился ранее в ходе поездок в муниципалитеты.
Сегодня поликлиника, обновленная по нацпроекту «Здравоохранение», укомплектована современным оборудованием, оснащена лифтами для маломобильных групп населения и посетителей. В больнице расположены рентгенологическое, физиотерапевтическое отделения, отделение функциональной диагностики и лаборатории. Врачи районной больницы следят за здоровьем более 12 500 югорчан. Глава региона осмотрел новое здание вместе с исполняющей обязанности главного врача Екатериной Сагандуковой — внучкой первого врача из народа ханты Елены Михайловны Сагандуковой.
«Это пример преемственности поколений, когда традиции и ценности, заложенные предшественниками, продолжают жить и развиваться в их потомках», — отметил губернатор Югры.
Также Руслан Кухарук проверил ход строительства школы на 700 мест, стройплощадку которой также посещал летом. По словам заместителя главы Березовского района Игоря Новоселова, готовность объекта — 30 %.
«Завершается сборка железобетонного каркаса, ведутся работы по каменной кладке наружных стен и внутренних перегородок, установке окон, монтажу фасада здания. Для выполнения основного объема работ в текущем году приняли решение об увеличении количества рабочих, сейчас на объекте трудятся 80 человек — это три комплексные бригады», — рассказал в своем телеграм-канале Руслан Кухарук.
Открытие новой школы позволит организовать обучение в одну смену для всех детей, проживающих в поселке. Также на территории образовательной организации создадут полноценное спортивное ядро, в том числе для жителей близлежащих микрорайонов.
В Березовском районном краеведческом музее руководитель региона осмотрел экспозиции, посвященные быту и традициям коренных жителей, а также освоению первого газового месторождения на территории Западной Сибири, открытого в 1953 году.
«Березовский район обладает богатым историческим наследием, и музей достойно отражает его многообразие. Трехэтажное здание построено в 2003 году и к настоящему моменту требует капитального ремонта, сейчас для этого готовится проектно-сметная документация», — сказал Руслан Кухарук.
Он отметил, что Березовский район — это один их немногих муниципалитетов Югры, где сохранились объекты культурного наследия.
«В ближайшее время проведем отдельную рабочую встречу, посвященную их сохранению», — отметил губернатор.
Также в рамках визита губернатор обсудил планы по расселению аварийного жилого фонда с главой Березовского района Русланом Александровым.
«Как уже говорил ранее, проведем со всеми руководителями муниципальных образований отдельное совещание по этой теме. На нем в том числе обсудим создание условий для привлечения строительных компаний в удаленные населенные пункты, такие как Березово», — сказал Руслан Кухарук.
Ранее мы рассказывали, что виртуальную модель Березова XVI–XVIII веков можно увидеть в 3D-музее Центра югорской археологии и этнографии.