О трудовых подвигах коренных жителей мы расскажем на страницах национальных газет
Так решили журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» во время награждения хантымансийцев-победителей творческого конкурса «И рәт – и рәпата» (хант.) – «Акв рут – акв рупата» (манс.) – «Семейные трудовые династии» на лучший рассказ о семейных трудовых династиях на хантыйском, мансийском языках с переводом на русский язык.
Директор учреждения Надежда Алексеева поприветствовала собравшихся гостей и поблагодарила за участие в конкурсе.
Галина Кондина, заместитель директора газеты «Луима сэрипос», отметила, что больше всего работ традиционно поступило из Берёзовского и Белоярского районов.
Редактор газеты «Ханты ясанг» Людмила Гурьева, поблагодарив участников за активность, отметила, что многие из них также являются внештатными авторами редакции. Затем вручила дипломы и ценные призы.
Так, дипломом и ценным призом за третье место в возрастной категории «19 лет и старше» была награждена библиотекарь г. Ханты-Мансийска Инга Новьюхова. Её рассказ был посвящён семейной династии библиотекарей.
Её коллега Наталья Мешалкина (Гришкина) была отмечена дипломом и спецпризом за совместную работу, которую она выполнила с матерью Альбиной Андреевной Гришкиной. Вместе они проследили трудовой путь своих родственников-рыбаков Гришкиных из деревни Тугияны Белоярского района.
Благодарностью был отмечен член жюри – научный сотрудник Обско-угорского института прикладных исследований и разработок Любовь Федоркив (Молданова). В ответном слове она отметила огромный вклад национальной редакции в сохранении и популяризации языков обских угров.
Также благодарностью отметили президента региональной общественной организации «Спасение Югры» Людмилу Алфёрову за финансовую поддержку конкурса. «Поздравляю участников конкурса с победами и желаю дальнейших успехов в деле сохранения исторического наследия, ведь конкурс «Семейные трудовые династии» как раз и был посвящён трудовым подвигам югорчан, благодаря которым наш округ сегодня считается одним из лучших регионов страны».
Дипломы и призы остальным участникам и победителям будут отправлены.
Людмила Гурьева