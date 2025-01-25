Пресс-служба Росгвардии стала участником утреннего эфира на «Русском радио»
В Ханты-Мансийске специалисты пресс-службы Управления Росгвардии по ХМАО – Югре приняли участие в утреннем прямом эфире на «Русском радио», посвященном 30-летию подразделения, которое отмечается 25 января.
Помощник начальника теруправления по взаимодействию со СМИ подполковник полиции Наталья Васильченко и ответственный исполнитель пресс-службы сержант Артём Енов рассказали радиослушателям об истории становления службы, специфике деятельности журналистов в погонах, интересных инфоповодах и участии в ведомственных акциях.
В режиме живого диалога ведущая радиопрограммы Людмила Шелемехова спрашивала у гостей, как они пришли в профессию, какие интересные проекты запланированы на 2025 год. В завершении выпуска участники радиоэфира поздравили с праздником всех специалистов пресс-служб Росгвардии.
А в Югорском государственном университете, где специалисты пресс-службы теруправления Росгвардии проводили «круглый стол» и рассказывали о своем направлении работы, студенты 4 курса кафедры журналистики поздравили росгвардейцев с праздником, пожелав им хороших новостей и интересных заметок.
«Сегодня сотрудники пресс-служб Росгвардии оперативно информируют читателей о служебно-боевых задачах, выполняемых подразделениями
Управления, о мужественных поступках сотрудников и военнослужащих, которые обеспечивают безопасность граждан и приходят на помощь людям»,– отметил начальник Управления Росгвардии по ХМАО и- Югре полковник полиции Евгений Симаков.
ВКонтакте, Telegram, Яндекс.Дзен, Одноклассники
Сайт ТУ Росгвардии по ХМАО - Югре