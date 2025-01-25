Пресс-служба Росгвардии стала участником утреннего эфира на «Русском радио»

Так решили журналисты национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» во время награждения хантымансийцев-победителей творческого конкурса «И рәт – и рәпата» (хант.) – «Акв рут – акв рупата» (манс.) – «Семейные трудовые династии» на лучший рассказ о семейных трудовых династиях на хантыйском, м