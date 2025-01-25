В Югре в честь добычи 13-миллиардной тонны нефти работникам отрасли вручили государственные и окружные награды
В Ханты-Мансийске прошли торжественные мероприятия в честь добычи на территории Югры 13 миллиардов тонн нефти. 24 января 2025 года войдет в историю нефтегазового комплекса России и Югры очередным нефтяным рубежом – с начала промышленной эксплуатации месторождений Западной Сибири из недр Ханты-Мансийского автономного округа извлечено 13 миллиардов тонн нефти.
Добыча 13-миллиардной тонны нефти — особое событие для всех жителей автономного округа, своеобразный народный праздник. К этому достижению причастны не только работники нефтяной отрасли, но и смежных отраслей, ветераны, все, кто вносит свою лепту в добычу нефти и развитие региона.
Первый миллиард тонн нефти в Югре был получен в 1978 году, на это ушло почти 15 лет. Наращивая мощности, округ в дальнейшем каждые три года добывал по миллиарду.
Сегодня в течение дня в Ханты-Мансийск нефтяные компании привозили нефть с разных месторождений региона и наполнили ею памятную бочку, которая станет символом вклада каждой компании и всех югорчан в достижение очередной нефтяной вехи.
На памятной бочке — подписи заместителя председателя Правительства Российской Федерации Александра Валентиновича Новака, ведущих экспертов и работников нефтегазовой отрасли, династии геофизиков Рещиковых из Ханты-Мансийска. Именно с этой бочки в 2024 году стартовал отсчет добычи 13-миллиардной тонны югорской нефти, который официально был дан в павильоне Югры на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
В наполнении бочки принял участие губернатор автономного округа Руслан Кухарук, а после церемонии он вручил государственные и окружные награды работникам отрасли.
«13 миллиардов тонн нефти — это целая эпохальная страница в истории Югры и нашей страны. Это летопись, которую писали поколения геологов, буровиков, нефтяников, всех, кто имеет отношение к этой благородной профессии. Эта бочка — символ труда большого количества людей, трудовых коллективов наших нефтегазовых компаний, тех, кто помогает осваивать новые месторождения. Сегодня это возможность сказать слова благодарности людям, которые стояли у истоков освоения всей Западной Сибири. Это символ новых городов и поселков, новых объектов, которые появляются благодаря труду нефтяников, строителей, тех, кто связал свою судьбу с югорской землёй», — сказал Руслан Кухарук.
Глава региона подчеркнул, что сегодня, как и более полувека назад, работники нефтегазовой отрасли совершают трудовые подвиги, формируя мощь отечественного топливно-энергетического комплекса.
«Мне приятно, что сегодня с нами в зале наши уважаемые ветераны, сегодня мы вам говорим слова благодарности за то, что вы в непростых условиях начинали осваивать Север, именно вы стояли у истоков создания нефтегазоносной провинции в Западной Сибири. Сегодня благодаря вашему труду мы можем радоваться достижениям и победам нефтяников следующих поколений. Всех вас благодарю за работу, за единение, которые сегодня необходимо всей нашей стране для того, чтобы преодолеть все трудности и достигать новых успехов и всем вместе отмечать наши победы», — сказал глава региона.
После награждения в Ханты-Мансийске прошла встреча ветеранов нефтегазовой отрасли с югорской молодежью, где первопроходцы-живые легенды рассказали студентам отраслевых факультетов о том, как открывали югорскую нефть.