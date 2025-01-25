Окружная клиника продолжает профилактическую работу с пациентами
Заведующая отделением медицинской профилактики БУ «Окружная клиническая больница» Светлана Гасанова рассказала: «В 2024 году специалисты медицинского учреждения провели почти 40 тысяч профилактических осмотров. Это около 46 % от всего взрослого населения города Ханты-Мансийска. Впервые взято на диспансерный учет 1425 (5,48%), что больше предыдущего года (4,9%). Количество впервые выявленных заболеваний у населения увеличилось по сравнению с 2023 годом почти в 2 раза».
Это связано с увеличением количества жителей города, прошедших профилактические осмотры. Кроме того, методы обследования стали более совершенными, на вооружении у медицинских специалистов - высокотехнологичное диагностическое оборудование.
Это помогает более тщательно проводить исследования. В этом году выросло количество больных с сахарным диабетом – 105 (0,4%), с глаукомой – 57 (0,22%). Впервые выявленные больные с ишемической болезнью сердца- 55 (0,21%), артериальной гипертонией – 641 (2,47%).
За последние годы возрастает количество впервые выявленных злокачественных новообразований различной локализации. Благодаря медосмотрам и диспансеризации около половины случаев рака были обнаружены на ранней стадии, а это значит болезнь гораздо легче поддается излечению. Выявление болезни на ранних стадиях
и ее профилактика решается при помощи скрининга на наличие опухоли и предраковых заболеваний в группах риска. Онкоскрининги направлены на раннее выявление злокачественных новообразований молочной железы, предстательной железы, шейки матки, желудка и колоректального рака. Результат - в Югре уровень онкозаболеваемости значительно ниже общероссийского показателя!
С 2024 года для женщин и мужчин начали диспансеризацию, направленную на оценку
их репродуктивного здоровья. Осмотрено более 8 тысяч женщин и мужчин репродуктивного возраста. В этом году работа продолжится. Проведена вакцинопрофилактика жителям города от кори, клещевого энцефалита, туляремии, коронавирусной инфекции, гриппа, вирусного гепатита В.
Специалисты Окружной клинической больницы проводят Школы здоровья для больных сахарным диабетом, артериальной гипертонией, инсультом, бронхиальной астмой, а также – для паллиативной помощи. Всего – 480 занятий собрали в 2024 году более 2 тысяч пациентов и их родных.
Выездные диагностические площадки специалисты отделения профилактики в 2024 году проводили регулярно на Форумах, Акциях, в образовательных учреждениях. Экспресс-диагностика для жителей города была организована в МФЦ ежемесячно в последнюю пятницу месяца. Профилактическое воспитание и обучение населения, работа
по пропаганде здорового образа жизни проводится специалистами различного профиля,
по различным направлениям на телевидении, радио, в газете, на площадках города.
Профилактика здоровья жителей Югры – на особом контроле окружной клиники.
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