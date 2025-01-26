Из Ханты-Мансийска в зону СВО отправлена самая крупная за все время партия помощи
Самая первая и одновременно самая большая за все время партия помощи, собранная по заявкам наших военнослужащих, отправлена в зону СВО из Ханты-Мансийска. Об этом сообщил губернатор Югры Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
По его словам, только за прошлый год при поддержке правительства Югры лично в руки бойцов передано более 2 000 куб. метров груза, обеспечено порядка 80% от общего количества требуемых позиций.
«Мы работаем на опережение, поскольку уже по опыту знаем, о каком оборудовании чаще всего просят наши военные. Придерживаемся позиции – адресности и оперативности. Основной запрос военнослужащих – квадрокоптеры и комплектующие к ним, FPV-дроны, оптоэлектронные устройства, генераторы, средства радиоэлектронной борьбы. Стараемся приобрести заранее все необходимое, чтобы при получении заявки по согласованию с Министерством обороны РФ сразу же отправить оборудование на передовую. Также по запросу бойцов обновили состав рюкзака военнослужащего», – написал глава региона в телеграм-канале.