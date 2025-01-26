Авиалесоохрана Югры готовит кадры к новому пожароопасному периоду
В Березово прошли тренировки для десантников-пожарных Березовского, Саранпаульского и Игримского филиалов Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов. Спуски с устройствами СУ-Р и КС-К с вертолета Ми-8 отработали почти полсотни сотрудников.
«В преддверии пожароопасного сезона необходимо провести все тренировки. В Березово они стали настоящей закалкой для ребят. Теперь мы знаем, что десантники-пожарные готовы к работе не только в зной, но и в стужу», — говорит заместитель директора авиабазы Владимир Дробахин.
До начала лесопожарного сезона-2025 в Югре тренировочные курсы пройдут более трёхсот работников авиалесоохраны региона.