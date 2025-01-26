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фото: ugra-news.ru

Авиалесоохрана Югры готовит кадры к новому пожароопасному периоду

26.01.2025

В Березово прошли тренировки для десантников-пожарных Березовского, Саранпаульского и Игримского филиалов Ханты-Мансийской базы авиационной и наземной охраны лесов. Спуски с устройствами СУ-Р и КС-К с вертолета Ми-8 отработали почти полсотни сотрудников. 

«В преддверии пожароопасного сезона необходимо провести все тренировки. В Березово они стали настоящей закалкой для ребят. Теперь мы знаем, что десантники-пожарные готовы к работе не только в зной, но и в стужу», — говорит заместитель директора авиабазы Владимир Дробахин. 

До начала лесопожарного сезона-2025 в Югре тренировочные курсы пройдут более трёхсот работников авиалесоохраны региона. 

ugra-news.ru

26.01.2025

26.01.2025