Сумма материнского капитала в России превысит 900 тысяч рублей
Общая сумма материнского капитала для россиянок после индексации в 2025 году составит 912 000 рублей. Об этом сообщет vse42.ru со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
Размер маткапитала 1 февраля 2025 года будет почти на 80 000 рублей больше, чем в 2024 году. 60 000 рублей прибавится к выплате за первого ребенка, сумма составит до 690 000 рублей.
Семьи, ранее не получавшие маткапитал, при рождении второго ребенка смогут получить дополнительно к этой сумме почти 222 000 рублей.
Материнский или семейный капитал — это мера господдержки российских семей, в которых начиная с 1 января 2007 года по 31 декабря 2019 года родился или был усыновлен второй ребенок или начиная с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года включительно родился или был усыновлен первый ребенок. Рожденный или усыновленный ребенок должен иметь российское гражданство.