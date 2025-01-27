День на стойбище
Если гости и жители города Ханты-Мансийска хотят подробнее узнать о жизни и быте коренных народов Югры – ханты и манси, совсем не обязательно ехать в места их традиционного проживания, об этом каждый может узнать, посетив Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа». Для этого у них в рамках тура выходного дня проводится «День на стойбище».
В прошедший выходной день, 25 января, участниками программы «День на стойбище» стали не только жители Ханты-Мансийска, но и гости, приехавшие из г. Нижневартовска. Экскурсовод музея «Торум Маа» Сергей Конев рассказал о жизни и быте коренных народов Севера:
– «Торум Маа» в переводе на русский язык означает «Священная земля». У нас в музее представлены 4 экспозиции с разных регионов округа: летнее хантыйское стойбище, зимнее мансийское стойбище, охотничья тропа и святилище. Святилище является действующим, сюда приходят коренные народы молиться и проводить обряды.
С. Конев рассказал о хантыйской печи, о том, как её изготавливали. Печь традиционно строилась из деревянного основания, брали эластичные стволы лиственных деревьев – рябина, черемуха или ива. В сыром виде они хорошо гнутся, загибали, фиксировали. Потом копали глину, разводили с водой до однородной массы, добавляли сушеную траву, наносили на печь. Толщина печи должна быть 15-20 см, чтобы она хорошо прогревалась и отдавала тепло. Если отмотать несколько сотен лет назад, когда муки еще не было, хлеб заменяли рыбьей лепёшкой, которую готовили из костной муки, её изготавливали из рыбьих костей.
Далее гости познакомились со средствами передвижения в летний период – это лодка-долблёнка и калданка. Экскурсовод показал гостям летний хантыйский дом и зимний мансийский.
– В нашем регионе у коренных народов оседлый образ жизни, или полукочевой, они проживают в сезонных домах – есть летний и зимний дома. Этот летний хантыйский дом привезён из Нижневартовского района с р. Аган, это дом родственников одного из основателей музея. На их стойбище разобрали семь построек, погрузили на баржу, привезли сюда. Привлекли много физической силы – студентов, военных, Совет депутатов, и за неделю музей построили, дома подняли, лабазы построили, огородили. Днём рождения музея считается 30 октября 1987 года, а сам дом был построен в 1965-1966 годах. Летнее стойбище находилось на берегу реки, потому что летом основной вид деятельности коренных народов – рыбалка, осенью переезжали на осеннее стойбище, где занимались собирательством – ягоды, кедровый орех. В середине октября переезжали на зимнее стойбище, который стоял в тайге, откуда мужчины ходили на мужской промысел, – говорит Сергей Конев.
Гости музея также познакомились с бытом зимнего мансийского жилища. Экскурсовод показал и рассказал о ловушках на зверей, представленных на охотничьей тропе. Каждый имел возможность проверить свою меткость, пострелять из лука.
Экскурсия длилась полтора часа. Гости с большим удовольствием слушали экскурсовода, задавали интересующиеся вопросы.
Марина Павлова приехала в Ханты-Мансийск из Нижневартовска, поделилась своими впечатлениями:
– Очень интересная, познавательная экскурсия, хороший гид! Все очень интересно, доступно, и ещё дали возможность потрогать своими руками. Я впервые познакомилась с бытом народов ханты и манси, раньше их видела только по телевизору, поэтому мне очень понравилась экскурсия.
После экскурсии все желающие согрелись горячим таёжным чаем.
Хранитель музея Татьяна Конева (Зубакина) провела мастер-класс «Сказочный орнамент», где гости познакомились с орнаментами обских угров, узнали их значение и самостоятельно изготовили их на память при помощи клеевого пистолета.
Надежда Рагимова