«ЗОЛОТОЙ ФОНД МОРОШКИ В ЮГРЕ
Директор ООО «Ягоды Югры» Наталья-Тэлине Чайникова-Вахрушева совместно со специалистами Тимирязевской сельскохозяйственной академии тестирует технологии для успешной адаптации и промышленного плодоношения саженцев морошки, полученных в стерильных условиях «in vitro».
Микроклональное размножение - это новый для морошки способ ее размножения, но, судя по полученным результатам, потенциально наиболее продуктивный. Как минимум, в 50 раз больше здорового посадочного материала можно получать, используя технологию «in vitro» («в стекле», «в пробирке»), вне зависимости от сезона. Специалисты Тимирязевки разработали оригинальную методику - именно для морошки, и провели успешные испытания получения и выращивания клонированных морошковых побегов.
Завершающая стадия испытаний - это адаптация саженцев «in vitro» к естественной среде произрастания. На этом этапе как раз и подключилась к тестированию Наталья Николаевна, предоставив свою производственную площадку в урочище Таволожном Ханты-Мансийского района, где уже несколько лет набирает силу ее морошковая ферма. Чтобы минимизировать контакт с патогенами, ускорить адаптацию стерильных саженцев морошки, Наталья Николаевна использовала обертывания корневой системы в мох сфагнум, известный своими высокими бактерицидными свойствами и способностью впитывать и удерживать большое количество влаги. Саженцы показали отличные адаптационные качества по полному ряду параметров.
Отметим, что одновременно с мероприятиями по адаптации и районированию микроклонального посадочного материала морошки приземистой ООО «Ягоды Югры» участвуют в селекционной работе по созданию отечественного селекционного фонда этой культуры. Для наблюдения за наиболее продуктивными формами растений по инициативе Сергея Макарова, и.о. директора Института садоводства и ландшафтной архитектуры Тимирязевской академии на площадях ведущего аграрного университета страны были выделены опытные участки для региональных компаний-партнеров, среди которых - ООО «Ягоды Югры». Итогом многогранного сотрудничества Тимирязевки и югорской компании станут зарегистрированные в Госреестре отечественные сорта морошки, а также методики по выращиванию этой культуры с рекомендацией по использованию сфагновых мхов в качестве идеальных субстратов для саженцев «in vitro».