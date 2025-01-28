В 2024 году более 340 жителей Югры получили компенсацию стоимости полиса ОСАГО
С 2022 года Отделение Социального фонда России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре предоставляет отдельные меры поддержки, которые раньше оказывали органы социальной защиты населения. К одной из них относится компенсация стоимости полиса ОСАГО.
В 2024 году Отделение СФР по ХМАО – Югре возместило стоимость полиса ОСАГО более 340 жителям региона, использующим транспортное средство по медицинским показаниям.
«Хочу обратить особое внимание, что право на получение компенсации в размере 50% от уплаченной страховой премии по договору ОСАГО имеют граждане с инвалидностью, которым транспорт необходим по медицинским показаниям в соответствии с программой реабилитации и абилитации (ИПРА)», — уточнила Ольга Галюк, заместитель управляющего Отделением СФР по ХМАО – Югре.
Компенсация стоимости полиса ОСАГО предоставляется на одно транспортное средство в течение календарного года. При этом в страховом полисе может быть учтено не более трех водителей, включая самого гражданина с инвалидностью или его законного представителя (родителя, опекуна).
Выплата назначается на основании сведений, поступивших из Федерального реестра инвалидов и Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Для назначения необходимы:
- сведения о полисе ОСАГО;
- данные об установленной инвалидности и медицинских показаниях для приобретения транспорта;
- сведения о законном представителе (если он заключал договор ОСАГО).
Для получения компенсации необходимо подать заявление на портале госуслуг, в клиентской службе Отделения СФР по ХМАО – Югре или МФЦ. Решение о предоставлении компенсации принимается в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления. Выплата производится в течение 5 рабочих дней со дня вынесения положительного решения.
Если у вас остались вопросы, вы всегда можете обратиться к специалистам Отделения Социального фонда по ХМАО – Югре, позвонив в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы региональной линии — в пн. с 09.00 до 18.00, вт.- пт. с 09.00 до 17.00).
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Отделение Социального фонда РФ по ХМАО-Югре