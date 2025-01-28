Региональная стратегическая сессия
В Ханты-Мансийске в день снятия блокады Ленинграда 27 января прошла установочная стратегическая сессия по реализации общественно значимых мероприятий в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, посвящённая победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Особое внимание уделили специальному конкурсу на грант Губернатора Югры на развитие гражданского общества, посвящённому 80-летию Победы. Авторы идей презентовали их организаторам и получили обратную связь.
Также участники стратегической сессии почтили память ленинградцев погибших во время блокады, возложили цветы к Вечному огню Мемориала Славы.
Напомним, блокада Ленинграда длилась 872 дня. В Югре проживают 27 ветеранов Великой Отечественной войны, двое из них награждены медалью «За оборону Ленинграда», остальные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Пётр Молданов