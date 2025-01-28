В Югре поддержат проекты, посвящённые Великой Победе
Стартовал специальный конкурс на грант губернатора Югры для СО НКО, который поддержит проекты, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне!
Это уникальная возможность для представителей некоммерческого сектора Югры проявить свою инициативу и реализовать проект, который поможет сохранить историю нашей страны ещё на долгие-долгие годы.
Целью конкурса является сохранение исторической правды, воспитание подрастающего поколения, почтение к подвигу предков.
А особенностью - сокращённые сроки проведения конкурса, получение средств на реализацию проектов уже в апреле. Прием заявок осуществляется на сайте и завершится 10 февраля.
На реализацию проекта можно будет получить до 3 млн рублей, победителей объявят уже в середине марта – благодаря этому авторы лучших инициатив воплотят их в жизнь уже в этом году, сделав празднование важного юбилея по-настоящему масштабным.
Положением конкурса предусмотрено 10 номинаций. Среди них такие как создание исторических выставок и экспозиций, проектов по исторической реконструкции, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, организация экспедиций или поисковых работ, направленных на выявление неизвестных воинских захоронений, установление имен погибших и пропавших без вести при защите Родины.
Также ждут проекты, посвящённые вкладу населённых пунктов Югры в общую Победу, сохранению исторической правды и памяти о преступлениях нацизма, и направленные на привлечение добровольцев и волонтеров к предоставлению социальных услуг и социального сопровождения ветеранов. На поддержку могут и авторы творческих и креативных форм празднования юбилея Победы – проектов в области моды, искусства, архитектуры, кино, театра, игр и новых медиа.
Как было отмечено на заседании Координационного совета по развитию гражданского общества первым заместителем губернатора Павлом Таракановым, 80-летие Великой Победы имеет огромное значение для каждого из нас и символизирует героизм и стойкость наших предков. Сохранять и передавать историческую память следующим поколениям – особенно важно, и соответствующее поручение о проведении грантового конкурса после встречи с участниками СВО и Героями Отечества дал губернатор Руслан Кухарук.
Все подробности о конкурсе - грантгубернатора.рф