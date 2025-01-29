«Дух огня» объявил конкурс микрофильмов на тему «Земля поколений»
Стартовал приём заявок на открытый конкурс микрофильмов в рамках XXIII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». Заявки принимаются до 16 февраля.
В этом году организаторы конкурса микрофильмов выбрали тему «Земля поколений».
Принять участие в конкурсе может любой желающий как индивидуально, так и в команде. Свои работы могут представить не только взрослые, но и дети от 12 до 17 лет – для них определена специальная номинация.
Подать заявку можно по двум номинациям до 16 февраля 2025 года на сайте кинофестиваля в разделе «Конкурс микрофильмов».
К участию принимаются работы в формате MP4 и MOV, не превышающие трёх минут, а также соответствующие теме конкурса. Заявку можно подать как на русском языке, так и на английском. Один участник или коллектив может предоставить на конкурс не более двух работ.
С 17 по 20 февраля отборочная комиссия определит до 20 претендентов на победу в каждой номинации для участия в следующем этапе – народном интернет-голосовании. Лучших выберут сами зрители с 21 февраля по 2 марта.
Награждение победителей конкурса микрофильмов состоится 6 марта 2025 года в дни проведения кинофестиваля. Результаты конкурса будут также размещены на сайте ugra.world.ru.