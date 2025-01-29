Журналисту газеты «Ханты ясанг» Владимиру Енову присвоено звание «Ветеран труда»
Журналисту, хантыйскому сказителю, члену Союза журналистов России, члену Союза писателей России, лауреату литературных премий 28 января 2025-го года присвоено звание «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Свою трудовую деятельность он начал на Ямале рыбаком Азовского рыбоучастка. После окончания педагогического института много лет работал учителем русского языка и литературы. На протяжении последних 24 лет Владимир Егорович работает корреспондентом окружной газеты «Ханты ясанг», его общий трудовой стаж 39 лет.
Поздравляем нашего коллегу-журналиста с высоким званием «Ветеран труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»!
Коллектив объединённой редакции национальных газет «Ханты ясанг» («Хантыйское слово») и «Луима сэрипос» («Утренняя звезда»).