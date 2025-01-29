В окружной столице состоялось второе обучающее мероприятие для грантополучателей, реализующих социальные проекты
В Ханты-Мансийске прошло второе очное обучение победителей конкурса «Культурная мозаика малых городов и сел Югры», направленного на поддержку и развитие начинаний малых территорий.
Активисты съехались из Белоярского, Березовского и Кондинского районов, чтобы получить новые знания и поделиться имеющимся опытом, так как многие из них уже не в первый раз успешно реализуют собственные социальные проекты.
Среди участников активисты села Саранпауль Березовского района, которые представили три проекта: «МУКА из туеска», автор Дмитрий Исаев, участник Сергей Сетов, «Ёнгасан маа» («Играющая земля») автор Елена Савчук и «Ворщик пити рутанэ» («Род гнезда ворщика (трясогузки»)), автор проекта АНО «Центр этнотехнологий», работу представляла Анна Ларионова.
На мероприятии в качестве бизнес-тренеров выступили Людмила Терехова и Анна Счастливая. С Людмилой Тереховой мы пообщались, она более десяти лет сотрудничает с Фондом предпринимательства Югры, с Фондом гражданских инициатив Югры, является социальным предпринимателем, сама руководит социальным агентством. На обучающем семинаре бизнес-тренеры поделились опытом и провели обучение с грантополучателями.
Людмила Владимировна немного рассказала о втором этапе обучения:
– Участники в рамках программы получили гранты, но для того, чтобы им грамотно и качественно их освоить, нужна хорошая, фундаментальная база знаний. С конкурсантами встречаемся во второй раз, как и на предыдущем обучении, обучаем отдельными блоками разной направленности. Сначала даём теоретический базовый материал, а потом в тренинговом, игровом формате предлагаем участникам отрабатывать эти навыки, закреплять, получать новый опыт, делиться результатами, делать новые открытия для себя, получать информацию и т.д. Без этого процесса сделать что-то достойное - маловероятно.
Ещё одна наша задача – вдохновить участников, чтобы они почувствовали уверенность в себе и у них были точные технологии, инструменты, которыми они будут пользоваться. Например, как вести переговоры, это же вообще целое искусство, там очень точные технологии, и у них большой арсенал, из которого они могут что-то выбирать и использовать. В этот раз мы очень много говорили про лидерство, как в себе развивать лидерские качества, что такое эмоциональный интеллект. Сейчас это становится трендом. Лидер с эмоциональным интеллектом – это флагман, это человек, который создает результат и ведет команду к успеху.
– Каким-то образом отслеживается реализация грантов?
– Те, кто выдает гранты, они и отслеживают исполнение грантов. Грантодатели очень заинтересованы в качественном результате. Например, фонд Тимченко, который выделяет гранты, проводит обучение, затем идут аналитические проверки. Это и есть сопровождение проектов, их поддержка на местах.
Любой фонд, выделяющий средства, хочет видеть большой процент положительного результата, чтобы деньги были освоены, и они служили делу, развитию территорий, новым услугам и качество жизни людей улучшалось. Эти территории должны становиться заметными, а органы власти и бизнес-сообщество их поддерживали и умели налаживать партнерские связи. Главное, чтобы деньги правильно работали, и всему этому необходимо учиться.
По словам бизнес-тренера, подобные обучающие семинары планируется проводить и в будущем. Но такие мероприятия могут организовать после мониторинга и отслеживания конкретных результатов работы по проектам.
Добавим, первый образовательный интенсив для победителей конкурса «Культурная мозаика малых городов и сёл Югры» состоялся в Ханты-Мансийске с 20 по 21 сентября 2024 года. Это событие также стало важным этапом в развитии культурного потенциала региона.
Галина Кондина