В Югре производится выдача электронных удостоверений ветеранов боевых действий
Совместно с банками-партнерами ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «ВТБ», ПАО «Сбербанк», АО «Газпромбанк» и АО «Акционерный банк «Россия» в муниципальных образованиях автономного округа проводятся мероприятия по внедрению электронных удостоверений ветеранов боевых действий.
Прием заявлений на оформление электронных удостоверений производится через личный кабинет банков-партнеров или на их официальных сайтах с указанием офисов доставки. Опция доступна для граждан, пребывающих в запасе (находящихся в отставке). Документ оформляется в виде пластиковой карты с электронным носителем информации.
Электронное удостоверение используется для получения социальных выплат, назначенных законодательством Российской Федерации и осуществляемых федеральным органом, а также органами государственной власти субъектов Российской Федерации и региональным государственным органом. Стоит отметить, что ветеранами боевых действий может быть получено только одно электронное удостоверение.