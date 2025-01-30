В Музее геологии, нефти и газа открывается выставка «Орография печатного слова»
Музей геологии, нефти и газа анонсирует открытие двадцать второго музейного сезона первой выставкой в 2025 году. 3 февраля научная библиотека музея презентует экспозицию «Орография печатного слова»*.
Выставка представляет собой уникальный проект, позволяющий погрузиться в мир печатного слова и рельефных форм кириллицы, отражённый в художественных и картографических произведениях.
На выставке представлены пять основных групп книжных форматов, от «сверхкрупных» до «сверхмалых». Частью экспозиции станут образцы особого вида издательской продукции — миниатюрные книги из коллекции Государственной библиотеки Югры.
Специально для локации специалисты музея перерисовали шрифт из московских изданий первопечатника Ивана Федорова и создали штампы с использованием техники линогравюры. Каждый штамп представляет собой отдельную букву, что позволит посетителям примерить на себя роль мастера печатных дел, набирая слова и даже целые предложения.
Часть экспозиции составят карты из календаря «Воображаемая Сибирь», содержащие географические чертежи и картографию XVI—XVIII веков из коллекции Алексея Булатова, включая редчайшие географические чертежи и карты, такие как Тартария и Сибирь XVII века.
Выставка раскроет картографию как искусство, представляя карты, отражающие природу и рельеф в разные эпохи. Карты связаны с темой инсталляции, демонстрируя печатные документы с правилами составления и этапами развития, показывающими восприятие мира картографами.
Проект демонстрирует эволюционную линию технологии печати и представляет уникальный объект — копию части первого книгопечатного станка России.
Также на выставке представлены новые технологии — интерактивная цифровая карта мира в режиме реального времени.
Подробно ознакомиться с «Орографией печатного слова» можно на тематической экскурсии, билеты можно приобрести по ссылке https://vmuzey.com/event/tematicheskie-ekskursii-1. Действуют Пушкинские карты.
В рамках выставки научный отдел музея подготовил викторину для интересующихся данной тематикой и курс научно-популярных лекций, посвященных основам топографии, картографии и ГИС-технологиям (для школьников и студентов). Они будут доступны в Telegram-канале научно-популярного журнала «Кристалл», возрождённого музеем в электронном формате, по ссылке: https://t.me/crystalmusgeo.
* Орогра́фия — раздел геоморфологии и физической географии, занимающийся описанием и классификацией форм рельефа.