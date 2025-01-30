ТЭКӐҢ НЄ – ТЕГИНСКАЯ ЖЕНЩИНА
Хантымансийцев приглашают на встречу с Анастасией Новьюховой
В рамках проекта «Обь|Чай» 1 февраля в 16.00 в библиотеке №4 (ул. Свободы, дом 61) состоится творческая встреча с мастером фольклора Анастасией Новьюховой.
Анастасия Алексеевна родом из села Теги Берёзовского района и является одним из ярких представителей культуры и традиций обских ханты. На протяжении 25 лет она руководит фольклорным ансамблем «Ас нэ», который неоднократно выступал на окружных праздниках и за пределами Югры. В 2020 году ансамбль был удостоен престижной награды – Премии Правительства Югры имени Ю. Шесталова.
Приглашаются все желающие, вход свободный.
#библиотека_хм