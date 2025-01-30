Жителей и гостей Сургутского района приглашают на праздник угощения луны «Тылащ пори»
2 февраля в 13:00 в Барсово на территории туристического комплекса «Валикас» пройдет праздник угощения луны «Тылащ пори».
«Угощение луны» или по-хантыйски «Тылащ поры» – один из древнейших обрядовых праздников коренных народов Севера. Он символизирует у обских угров начало нового года и отмечается с февраля по март. Обряд проводится во время растущего месяца или в полнолуние.
Праздник «Тылащ поры» для представителей коренных народов носит сакральный характер, своими молитвами участники данного обряда обращаются к силам и духам природы с просьбой о помощи. В это время начинает просыпаться природа, и им крайне важно, какая будет весна, ведь от этого зависит их дальнейшее благополучие и достаток.
Жителей и гостей Сургутского района приглашают принять участие.
– Сохраняя культуру, мы можем передать традиции подрастающему поколению. Сегодня у нас есть возможность попробовать культуру на вкус – есть несколько традиционных блюд, посмотреть их обряды, которые не каждый день можно увидеть. Такие праздники очень важны, чтобы люди знали о них, – сказал начальник отдела взаимодействия с национальными объединениями и религиозными конфессиями администрации Сургутского района Олег Стипанюк.
Адрес: пгт Барсово, 1-я Восточная промышленная, 10
Туристический комплекс «Валикас»