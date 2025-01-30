Югра принимает участие в федеральных учениях «Безопасная Арктика — 2025

Отделение СФР по ХМАО-Югре доводит до сведения граждан график выплат пенсий и пособий в феврале 2025 года. Если дата выплаты приходится на выходной или праздничный день, то деньги должны быть переведены заранее.

3 февраля 2025 года через банки поступит: