Югра принимает участие в федеральных учениях «Безопасная Арктика — 2025
Губернатор Югры Руслан Кухарук сегодня работает в Белоярском районе, где стартовали опытно-исследовательские учения МЧС России. Об этом глава региона сообщил в своем аккаунте.
Старт масштабному учению МЧС России по защите регионов Арктической зоны в 10 субъектах РФ был дан накануне в Архангельске.
Учения пройдут в течение трех дней по поручению президента России Владимира Путина. Силы и средства МЧС России, федеральных органов исполнительной власти, органов управления, функциональных и территориальных подсистем РСЧС отработают 19 вводных. Каждый из сценариев условных происшествий отражает характерные для конкретной территории возможные чрезвычайные ситуации.
Всего в учениях будет задействованы около 2200 человек и около 460 единиц техники.
«Мы планомерно развиваем систему комплексной безопасности населения и территорий Арктического региона. Межведомственные опытно-исследовательские учения позволяют объективно оценить готовность сил и средств к действиям в условиях экстремального климата и труднодоступной местности, обменяемся современными практиками спасения», — подчеркнул министр МЧС подчеркнул Александр Куренков.