Cемейный фестиваль «Варежка» открывается в Ханты-Мансийске

Сегодня заместитель губернатора Югры Елена Майер во время рабочей поездки в Белоярский посетила объекты культуры и образования. Так, в этнокультурном центре она осмотрела стационарную экспозицию «Северная цивилизация. Народ ханты» и выставку «Город мастеров».