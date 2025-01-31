Cемейный фестиваль «Варежка» открывается в Ханты-Мансийске
8 февраля в 13.00 в Большом зале Ханты-Мансийского театра кукол пройдёт открытие VIII Фестиваля семейных кукольных спектаклей «ВАРЕЖКА».
Традиционно самый тёплый фестиваль Ханты-Мансийска пройдёт с февраля по март: старт 8 февраля, финальный показ – 23 марта 2025 г. Заявки на участие подали 26 семей, которые готовы два месяца посвятить совместному творчеству и представить в результате настоящую постановку на сцене театра.
Некоторые из семей только и ждали, когда откроют заявки на «Варежку», чтобы записаться, есть и новички, которые решили впервые попробовать себя в творческом деле. А, например, «ветераны варежковского движения» - как себя называет семья Клюшниченко – участвуют в «Варежке» уже семь лет подряд. В этом году большой баннер с их семейным театром «Клюшки» украшает фасад театра на ул. Мира, 15.
Новшество этого года – добавить в «Варежку» больше музыки. Под девизом «зазвучим всей семьёй» театры будут придумывать собственные музыкальные кусочки в свой спектакль.
Уже на открытии фестиваля 8 февраля участникам предложат вжиться в роль музыкальной группы (регги, джаз, рок-н-ролл, ВИА, рэп, фолк и т.д.) и представить небольшую музыкальную визитку семейного театра. В этот день состоится представление семей-участников и мастер-класс от художников, где можно будет раскрасить футболку логотипом фестиваля.
В течение февраля и марта каждые выходные семьи будут собираться в ХМТК на мастер-классах, тренингах и репетициях. Специально для «Варежки» из Екатеринбурга приедет профессиональный драматург Семён Вяткин, который расскажет, как создать собственную историю для постановки; из Санкт-Петербурга приедет актёр и художник Виктор Клочко с мастер-классом о театре предмета – научит видеть в обычных повседневных вещах героев спектаклей; музыкант Юлия Мусина поможет семьям зазвучать, а актёр ХМТК Пётр Парфиров расскажет о режиссёрских приёмах.
В финале – 23 марта – каждый семейный театр покажет свой миниспектакль на сцене ХМТК, получит индивидуальную номинацию, авторскую статуэтку и подарки от друзей и партнёров. Один из важных призов – «Выбор театра» - годовой абонемент на посещение спектаклей ХМТК.