Югорчан приглашают к участию в международном конкурсе молодых художников «Картина мира»
Продолжается заявочная кампания международного конкурса молодых художников «Картина мира». Инициатором проведения мероприятия выступает компании «Иннопрактика». Конкурс проводится совместно с Государственной Третьяковской галереей, Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина при поддержке Академии творческих индустрий «Меганом».
Цель конкурса - поддержка молодых художников, привлечение их к созданию произведений на социально значимую тему, поиск новых импульсов для культурного обмена и трансляция традиционных ценностей через искусство.
К участию приглашаются студенты и выпускники художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и стран зарубежья, а также независимые российские и иностранные художники в возрасте от 18 до 35 лет.
Тема конкурса — «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества». Работы принимаются в трех номинациях: живопись, графика и цифровое искусство, компьютерная графика и анимация.
Определение победителей будет проходить в три этапа. Представители молодежного творческого совета выберут 100 работ, соответствующих конкурсным требованиям. Из этих заявок Творческий совет конкурса отберет 50 лучших работ, которые войдут в шорт-лист конкурса. На основе рейтингового голосования будут выбраны 14 финалистов, чьи работы будут представлены на выставке в филиале Третьяковской галереи в Калининграде в рамках V Международного фестиваля классической музыки «Кантата».
«По итогам отбора и прохождения всех конкурсных механик молодые художники получат возможность выставляться в Третьяковской галерее. Это важно для молодого человека, потому что в его резюме появится строчка об экспонировании работ в Третьяковской галерее — это знак качества и трамплин для дальнейшей творческой карьеры», – отметил начальник Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Сергей Новиков.
Подать заявку на участие в конкурсе можно на официальном сайте https://kartinamira.art/ до 1 марта 2025 года.