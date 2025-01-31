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Фото: Центр социальных медиа Югры

Губернатор Югры передал четыре снегохода оленеводам Белоярского района

31.01.2025

В рамках рабочей поездки в Белоярский район после проведения межведомственных учений МЧС губернатор Югры Руслан Кухарук и глава муниципалитета Сергей  Маненков в Казыме встретились с бригадой оленеводов. 
 
На производственной базе Казымской оленеводческой компании пятая бригада оленеводов получила четыре снегохода «Буран», работники предприятия обсудили с главой региона планы по развитию хозяйственной деятельности. 

«Попросил присоединиться оленеводов-частников — для достижения результатов в этом направлении, считаю важным работать всем вместе. Об этом ранее говорил в своем Послании»,— отметил Руслан Кухарук. 

О донастройке мер поддержки оленеводов говорили в Центре историко-культурного знакомства наследия «Касум ёх». Руслан Кухарук убежден, что принятое решение должно устраивать всех производственников. 

«На встрече договорились о месте монтажа нового оборудования организации переработки продукции  сельскохозяйственного предприятия «Белоярское», — сообщил глава региона. 

В Казыме Руслан Кухарук в рамках неофициальной части поездки ближе познакомился с обрядами и культурой коренных народов Севера, а также присоединился к выпечке хантыйского хлеба. 

Напомним, накануне в Белоярском районе прошли масштабные межведомственные учения «Безопасная Арктика – 2025», продемонстрировавшие высокий уровень взаимодействия муниципальных, региональных и федеральных структур в условиях ЧС. 

«Учитывая стратегическую важность Югры как региона, в котором  сосредоточены ключевые энергетические ресурсы страны, подобные мероприятия играют важнейшую роль в обеспечении безопасности не только отдельно взятого субъекта, но и всей России»,— подчеркнул Руслан Кухарук, поблагодарив жителей Белоярского района за содействие в проведении учений, все задействованные службы за эффективную и слаженную работу. в условиях чрезвычайной ситуации. 

ugra-news.ru

31.01.2025

31.01.2025