Губернатор Югры передал четыре снегохода оленеводам Белоярского района
В рамках рабочей поездки в Белоярский район после проведения межведомственных учений МЧС губернатор Югры Руслан Кухарук и глава муниципалитета Сергей Маненков в Казыме встретились с бригадой оленеводов.
На производственной базе Казымской оленеводческой компании пятая бригада оленеводов получила четыре снегохода «Буран», работники предприятия обсудили с главой региона планы по развитию хозяйственной деятельности.
«Попросил присоединиться оленеводов-частников — для достижения результатов в этом направлении, считаю важным работать всем вместе. Об этом ранее говорил в своем Послании»,— отметил Руслан Кухарук.
О донастройке мер поддержки оленеводов говорили в Центре историко-культурного знакомства наследия «Касум ёх». Руслан Кухарук убежден, что принятое решение должно устраивать всех производственников.
«На встрече договорились о месте монтажа нового оборудования организации переработки продукции сельскохозяйственного предприятия «Белоярское», — сообщил глава региона.
В Казыме Руслан Кухарук в рамках неофициальной части поездки ближе познакомился с обрядами и культурой коренных народов Севера, а также присоединился к выпечке хантыйского хлеба.
Напомним, накануне в Белоярском районе прошли масштабные межведомственные учения «Безопасная Арктика – 2025», продемонстрировавшие высокий уровень взаимодействия муниципальных, региональных и федеральных структур в условиях ЧС.
«Учитывая стратегическую важность Югры как региона, в котором сосредоточены ключевые энергетические ресурсы страны, подобные мероприятия играют важнейшую роль в обеспечении безопасности не только отдельно взятого субъекта, но и всей России»,— подчеркнул Руслан Кухарук, поблагодарив жителей Белоярского района за содействие в проведении учений, все задействованные службы за эффективную и слаженную работу. в условиях чрезвычайной ситуации.