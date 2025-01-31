Замгубернатора Югры Елена Майер оценила культурные и образовательные объекты Белоярского
Сегодня заместитель губернатора Югры Елена Майер во время рабочей поездки в Белоярский посетила объекты культуры и образования. Так, в этнокультурном центре она осмотрела стационарную экспозицию «Северная цивилизация. Народ ханты» и выставку «Город мастеров».
«Уникальные экспонаты и полное погружение в жизнь народа ханты, его обычаи и традиции — впечатлена! Удалось пообщаться с мастерицами, среди них даже есть народные мастера России. Горжусь тем, что мы можем показать творчество наших земляков и их уникальные навыки!» — поделилась эмоциями Елена Майер.
Также заместитель губернатора посетила Белоярский политехнический колледж и его центр цифрового образования детей «IT-куб». В нем обучаются ребята по программам, направленным на ускоренное освоение актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере информационных и коммуникационных технологий.
Еще одно интересное место в рабочей программе — Школа креативных индустрий. Здесь ребята учатся создавать аудиопродукты и графику, настраивать свет и звук, работать с различным техническим оборудованием для создания крупных творческих проектов.
«Миссия школы — формирование нового поколения креативной молодежи, владеющей прочными знаниями и реальным практическим опытом в различных сферах. Обучение в такой школе — настоящая мечта!» — отметил Елена Майер.
В детском саду «Звездочка» замгубернатора убедилась, что это не просто современное дошкольное учреждение с ясельной группой, бассейном, развивающими зонами и IT-группами, но и не имеющее аналогов в России детское пространство для социализации детей разных возрастов.
«Впечатлило и само здание — красота в каждой детали. В таком детском саду невозможно не взрастить положительные личные качества. Отмечу, что сейчас регион ставит перед собой задачу повышать качество всей инфраструктуры, особенно детских садов и школ. И «Звездочка» — образцовый пример таких образовательных проектов», — подчеркнула Елена Майер.