Заместитель Генпрокурора Российской Федерации Сергей Зайцев провел личный прием жителей Югры
Вчера, 30 января, в завершении программырабочей поездки в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру заместитель Генпрокурора России провел личный прием жителей региона.
В мероприятии помимо руководства прокуратуры приняли участие первый заместитель и заместитель губернатора Павел Тараканов, Всеволод Кольцов, директора департаментов социального развития и здравоохранения Антон Терехин, Роман Паськов, и.о. управляющего отделения Фонда пенсионного и социального страхования Ольга Галюк, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Игорь Илык, главы муниципалитетов.
По ряду обращений от участников специальной военной операции и членов их семей, которые не смогли получить положенные выплаты по причине отсутствия необходимых документов Сергей Зайцев поставил задачу оперативно проработать эти вопросы и оказать содействие в сборе недостающих сведений, в том числе в судебном порядке, установив необходимые юридические факты.
Также были детально рассмотрены обращения жителей, в которых сообщалось о необходимости скорейшего переселения из ветхого и аварийного жилья, предоставления субсидии на приобретение жилого помещения участникам СВО.
Жительнице г. Ханты-Мансийска, относящейся к категории граждан с ограниченными возможностями здоровья, которой не предоставлено стационарное лечение астмы в учреждении здравоохранения, будет оказано содействие в получении необходимого объема медицинских услуг.
Кроме того, по поручению заместителя Генпрокурора России были организованы надзорные мероприятия по поступившим обращениям о нарушении жилищных прав граждан, ненадлежащей работе управляющих организаций и многим другим.
Их ход и результаты поставлены на контроль.