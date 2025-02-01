Ханты-Мансийский автономный округ приглашает образовательные организации стать площадками для сдачи ТехноГТО
Стартовал отбор площадок для сдачи нормативов технологической грамотности ТехноГТО на золотые значки. Получить статус очной площадки могут школы, вузы, центры дополнительного образования и другие образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа. Комплекс ТехноГТО является частью Национальной технологической олимпиады (НТО) и реализуется Кружковым движением НТИ совместно с президентской платформой «Россия – страна возможностей» и Движением Первых при поддержке НИУ ВШЭ и Росмолодежь. Прием заявок на получение статуса очной площадки ТехноГТО продлится до 2 марта 2025 года. С подробными условиями можно ознакомиться на сайте.
Чтобы стать площадкой ТехноГТО организация должна заявить о готовности принимать очные нормативы как минимум дважды в год, предоставить для этого компьютерные классы и оборудование, а также назначить координатора площадки и экзаменаторов. После отбора площадок проектный офис ТехноГТО проведет инструктаж экзаменаторов, предоставит задания и материалы для проведения очной сдачи нормативов, возьмет на себя круглогодичную методическую и техническую поддержку площадок.
«Запуск первых очных площадок ТехноГТО – следующий важный этап развития проекта. При этом мы не ограничиваем число площадок – принимать нормативы и выдавать золотые значки смогут любые организации в любом количестве, отвечающие требованиям отбора, – подчеркнул ответственный секретарь оргкомитета НТО, проректор НИУ ВШЭ, лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов. – На сегодняшний день в рамках проекта сдано уже свыше 50 000 нормативов ТехноГТО по кибербезопасности, электронике, применению беспилотников, фактчекингу и др., около 2000 человек заработали серебряные и бронзовые значки. Возможность сдать ТехноГТО на золотой значок у самых активных участников появится уже весной, когда начнут работать первые площадки».
Допуск к сдаче очных нормативов ТехноГТО участник получает после успешного прохождения (на 70 и более баллов) не менее пяти онлайн-нормативов – все они доступны для сдачи на сайте technogto.kruzhok.org. Задания максимально приближены к реальным жизненным ситуациям: от настройки безопасного интернета до работы с навигационными приложениями и ведения социальных сетей. Золотой значок получают участники, которые успешно сдали два очных норматива.
«Постепенно очные площадки ТехноГТО откроются во всех регионах страны. Сдавая нормативы, участники не просто проверяют и повышают свою технологическую грамотность, но и зарабатывают баллы конкурса цифровых портфолио «Талант НТО». Президентская платформа открывает перед школьниками уникальную возможность: победители и призеры этого конкурса получают до 10 дополнительных баллов к ЕГЭ. Это значительно увеличивает шансы для поступления в выбранный вуз – каждое достижение приближает ребят к исполнению мечты», – отметил генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Добавим, что на прошедшем в Новосибирске в октябре 2024 года международном форуме-выставке «Учебная Сибирь» участники ТехноГТО впервые смогли сдать очные нормативы по направлениям «Электроника дома» и «Кибербезопасность». Тогда свои силы попробовали 43 школьника, трое из них успешно сдали оба норматива и получили золотые значки.
ТехноГТО — комплекс нормативов для оценки общей технологической грамотности и готовности ответственно использовать технологии для решения задач в повседневной жизни. На сайте желающим доступны следующие нормативы: «Кибербезопасность», «Применение беспилотников», «Принятие решений на основе данных», «Электроника дома», «Цифровая навигация», «Блогинг», «Фактчекинг», «Цифровое моделирование и производство», «Разработка видеоигр», «Технологии связи».