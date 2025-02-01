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Губернатор Югры отметил, что реконструкция отеля «Град Березов» позволит привлечь в регион туристов

01.02.2025

Во время рабочей поездки в Березово руководитель региона Руслан Кухарук посетил отель «Град Березов».

Он заметил, что с момента строительства объекта капитальный ремонт здания не производился. В настоящее время остро стоит вопрос проведения ремонтных работ кровли здания, полной замены инженерных коммуникаций, обновления сантехнического оборудования, а также реновации номерного фонда.

«Развитие туристического потенциала региона – один из приоритетов работы Правительства Югры. Это не только возможность познакомить жителей и гостей автономного округа с историей, культурой и природными богатствами нашего региона, но и в первую очередь поддержка экономики, создание рабочих мест», — заметил глава автономного округа.

Добавим, что Березовский район обладает богатым историческим наследием,. Во время визита в муниципалитет глава региона с управленческой командой Югры осмотрели культурные и исторические объекты, которые могут стать  точками притяжения для туристов.

ugra-news.ru

01.02.2025

01.02.2025