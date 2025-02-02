В Югре почтили память участников Сталинградской битвы
Памятные события, посвященные героям Отечества, сражавшихся в битве под Сталинградом во время Великой Отечественной войны, состоялись в Югре.
В Ханты-Мансийске возложили цветы к мемориалу Славы и почтили минутой молчания память воинов, сражавшихся под Сталинградом и на всех фронтах Великой Отечественной войны. В мероприятии приняли участие жители города, депутаты, представили администрации и трудовых коллективов города.
Жители Нефтеюганского района также возложили цветы к памятникам и почтили память погибших воинов. В поселениях прошли Уроки мужества, познавательные викторины, а на улицах Каркатеевы прохожим вручили памятки «Важные даты Сталинградской битвы». В Когалыме «Волонтеры Победы» возложили цветы к мемориалу в честь погибших воинов, а ранее был проведен урок памяти, посвященный этому сражению.
Добавим, что Сталинградская битва проходила в течение 200 дней: с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года. Действие разворачивалось на берегах Дона и Волги, на территории Сталинграда (в настоящее время — Волгограда). В нем было задействовано более 2 млн человек. В современной истории эта битва известна как одно из самых крупных и кровопролитных сражений.