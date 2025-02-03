Югорчане могут принять в юбилейном сезоне Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре»
Стартовал прием заявок на пятый юбилейный сезон Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Организатором состязания является АНО «Национальные приоритеты» совместно с Министерством спорта России при поддержке заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко. Стоит отметить, что конкурс направлен на достижение цели, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным по привлечению к систематическим занятиям физкультурой и спортом 70% россиян к 2030 году.
В этом сезоне авторы проектов предлагают самые разные направления физической активности, которые помогут привлечь еще большее количество людей заниматься спортом регулярно. Традиционно особенно популярны футбол и хоккей, но есть и необычные форматы, например забеги или сплавы, позволяющие по-новому взглянуть на занятия физической культурой. Конкурс находит и поддерживает уникальные проекты, популяризирующие физическую культуру и спорт. За время существования конкурс объединил свыше 16 тыс. участников.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо заполнить форму на сайте тывигре.рф. Сделать это может не только организация, но и любой совершеннолетний россиянин. Среди основных условий – заявляемый проект должен быть уже запущен с числом участников не менее пяти человек.
Прием заявок на юбилейный сезон «Ты в игре» продлится до 14 марта 2025 года. Поступившие анкеты обработают к 28 марта. Среди них выберут 250 проектов-полуфиналистов, которые пройдут в следующий этап. Одновременно с этим на портале «Ты в игре» начнется народное голосование. А для авторов инициатив, претендующих на победу в конкурсе, стартует акселератор. Для них проведут вебинары и консультации с наставниками в закрытых чатах, расскажут о спортивном менеджменте.
12 мая будут объявлены финалисты пятого сезона конкурса. В период с 21 по 24 мая пройдут защиты проектов перед экспертами конкурса, по результатам которых определят победителей. Церемония награждения планируется на начало июня. Лучший проект станет обладателем Гран-при с денежным призом в размере 1 млн рублей. Авторы инициатив, которые займут первое место в основных номинациях, получат гранты по 300 тыс. рублей.