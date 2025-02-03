Югорским школьникам расскажут об операционных системах на «Уроке цифры»
Для школьников готовится новый «Урок цифры», главная задача которого – помочь достичь ключевой цели ИТ-образования в России: обеспечить подготовку высококвалифицированных кадров для цифровой экономики страны.
Урок от разработчика инфраструктурного и системного программного обеспечения «Группа Астра» на тему «Секреты операционных систем» пройдет в рамках всероссийского образовательного проекта «Урок цифры» с 10 февраля по 2 марта 2025 года.
Учащимся 1-11 классов представится возможность глубже понять значение операционных систем, изучить их типы, структуру и функции, тем самым повышая свою компетентность в сфере информационных технологий.
Урок «Секреты операционных систем» включает теоретическую часть - видеолекцию, и практическую – интерактивный тренажер, помогающий в игровой форме ознакомиться со структурой операционных систем и визуальным обозначением программ, входящих в базовый состав любой ОС.
К занятию можно приступить на любом устройстве и в удобное время – как в школе, так и дома, самостоятельно либо вместе с учителем или родителями. По результатам прохождения тренажера выдается сертификат участника.
«Занятие пройдет в увлекательном формате. Оно построено таким образом, чтобы максимально заинтересовать темой как младших школьников, так и старшеклассников и вызвать у них познавательную активность. С уверенностью могу сказать, что нашим уроком будут успешно пользоваться учителя информатики, чтобы доступно раскрыть своим ученикам все секреты операционных систем», – резюмировала Александра Алешкова, директор департамента образования «Группы Астра».
Кроме того, урок сопровождается методическими рекомендациями, которые дадут возможность учителям эффективно провести это занятие в классе, а родителям – организовать его для ребенка в домашних условиях.
О том, как в увлекательной форме донести до школьников базовые знания об ОС, преподаватели смогут узнать на вебинаре, который пройдет 6 февраля в 10:00 по московскому времени на сайте проекта https://datalesson.ru/.
Проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минпросвещения России, Минцифры России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями в поддержку реализации национального проекта «Экономика данных», а также национальной цели «Технологическое лидерство».