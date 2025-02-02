Зимний Кубок защитников Отечества пройдёт в Югре в марте
Кубок защитников Отечества, посвященный зимним видам спорта, состоится в Ханты-Мансийске в марте.
В нем примут участие более 200 участников из 44 регионов страны. Состязания пройдут по пяти дисциплинам: лыжные гонки, биатлон, следж-хоккей, горнолыжный спорт, сноуборд. От каждого региона планируются команды по 15 человек. Второй этап состоится в феврале, тогда и будут окончательно сформированы составы команд.
Отметим, проект «Кубок защитников Отечества» реализуется с августа 2023 года. Он помогает ветеранам спецоперации проходить реабилитацию и социальную адаптацию.