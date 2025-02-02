Запуск нового цеха на рыбоводном заводе в Березово позволит в пять раз увеличить штат сотрудников
Штат Югорского рыбоводного завода в Березово увеличится с 5 до 25 сотрудников. Об этом стало известно во время рабочей поездки губернатора Югры Руслана Кухарука в Березовский район.
«Предприятие, помимо вылова, переработки и заморозки рыбы, начинает работу по восстановлению природных ресурсов Югры. В этом году работники завода планируют выпустить около 4 000 000 мальков щуки, а в будущем – заняться воспроизводством осетровых и сиговых видов рыб», — отметил Руслан Кухарук.
Добавим, что компетенции персонала позволят работать в нескольких направлениях одновременно. Сейчас идет подготовка специального цеха и закупка необходимого оборудования. Это важная деятельность, которая поможет поддерживать баланс экосистемы реки Северная Сосьва.
Что важно, запуск нового цеха станет стимулом к созданию дополнительных рабочих мест для местных жителей. Также завод начнет приобретать рыбу у населения для дальнейшей реализации. Сейчас на предприятии трудится 5 человек, с запуском новых проектов штат увеличится до 25.