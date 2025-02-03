Губернатор Югры опубликовал видео поездки в оленеводческую бригаду
В Югре принимают меры по поддержке северного оленеводства. Губернатор Югры Руслан Кухарук в рамках рабочей поездки в Березовский район побывал на зимнем стойбище — постоянном месте дислокации оленеводческих бригад, где поговорил с оленеводами, которые рассказали главе региона об изменениях в жизни и работе за последние полгода, поделились текущими потребностями.
Все вопросы, которые обозначили оленеводы, взяты в работу, в том числе, обеспечение беспилотниками каждой бригады — это необходимо для контроля движения стада, электронными средствами подсчета поголовья, электрогенераторами, дополнительными снегоходами. Кроме того будут решены вопросы ветеринарного сопровождения животных, строительство новых домов.
«Сохранение традиционных промыслов – важная задача и мы должны всячески поддерживать наших оленеводов», — подчеркнул Руслан Кухарук.
Напомним, Руслан Кухарук вместе с командой правительства Югры передал в распоряжение Саранпаульской оленеводческой компании снегоболотоход и другую технику, в рамках реализации госпрограммы «Развитие агропромышленного комплекса» в 2024 году компания получила поддержку на содержание поголовья, субсидии на приобретение специализированных транспортных средств, повысился уровень зарплаты оленеводов.