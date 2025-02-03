Принявшие на работу участников СВО компании получат статус социальных предприятий
Президент России подписал закон, согласно которому компании, которые приняли на работу демобилизовавшихся участников специальной военной операции, могут получить статус социальных предприятий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правовой информации.
Как следует из текста закона, речь идет о представителях малого и среднего бизнеса. Для получения специальной господдержки они должны выполнить ряд условий, в том числе трудоустраивать социально уязвимые категории граждан, к которым теперь отнесены и ветераны СВО.
Перечень дополняется и другими категориями. В частности, это ветераны ФСБ, отражавшие вооруженное вторжение или вооруженную провокацию на государственной границе и в приграничных регионах во время СВО, и бойцы, участвовавшие в специальной военной операции в составе добровольческих формирований.
В список вошли и те, кто во время службы в органах внутренних дел, противопожарной службе, УФСИН, войсках нацгвардии РФ участвовал в СВО либо выполнял в это время задачи в новых регионах.