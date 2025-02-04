Приглашаем принять участие в Межрегиональном конкурсе «Пасхальные традиции»
Совсем скоро наступит весна, а с ней - и Христово Воскресение!
Окружной Дом народного творчества приглашает вас принять участие в Межрегиональном конкурсе «Пасхальные традиции»
Мы ждём от вас творческие работы, выполненные в различных техниках изобразительного и декоративно-прикладного искусства, а также любительские фотографии, отражающие жизнь, быт, традиции праздника Светлой Пасхи.
Номинации, которые вдохновят вас на творчество:
- «Пасхальная открытка»;
- «Пасхальная композиция»;
- «Фотография – светлая Пасха».
Заявку на участие необходимо направить до 10 апреля года по ссылке: https://forms.yandex.ru/cloud/678605e3f47e735253fb7511/
Для участия в конкурсе устанавливается организационный взнос за каждую номинацию – 300 рублей, реквизиты для оплаты указаны в Положении.
20 апреля, в день Пасхи, состоится подведение итогов конкурса на официальном сайте и в группе Окружного Дома народного творчества во ВКонтакте.
Подробную информацию и условия участия можно узнать в Положении, а также по телефону 8 (3467) 33-30-37.