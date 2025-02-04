О подвигах Героев СВО узнали школьники из ХМАО – Югры
В Сургуте проходит цикл лекций, посвященных историям бойцов, которые проявили мужество и стойкость в ходе специальной военной операции. Организатором выступило Российское общество «Знание».
Так, встречу с учащимися средней общеобразовательной школы №25 провел заведующий молодежным центром «Формат» Владислав Брылеев. Ребята услышали истории подвигов Дмитрия Литвинова, прикрывшего подбитый самолёт, Андрея Фроленкова, взявшего без боя атомную электростанцию, Владимира Жоги, погибшего во время обеспечения эвакуации мирных жителей из Мариуполя и Волновахи, Дамира Гилемханова, который продолжил вести бой из подбитого танка и многих других.
«За основу лекции я взял проект «Герои спецоперации». Я постарался, чтобы в моем рассказе были бойцы разных родов войск и национальностей. Чтобы были не только те, кто посмертно награжден, но и кто живы», – поделился спикер.
В ходе мероприятия Владислав Брылеев отдельно отметил вклад военнослужащих из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, которые, проявляя стойкость и мужество, сейчас выполняют боевые задачи на линии соприкосновения, внося свой вклад в обеспечение безопасности и стабильности.
Кроме того, лектор рассказал о важности таких ценностей, как патриотизм, верность Отечеству, мужество. Он отметил, что именно эти качества являются основой для формирования настоящих граждан и защитников Родины.
«Ребята очень проникаются историями бойцов и после таких встреч дополнительно изучают подвиги других Героев спецоперации, о которых я не успел рассказать. Я считаю, что это очень важно. Также заметил, что после лекций у школьников появляется очень бережное отношение к государственным символам», – отметил спикер.
Следующая лекция пройдет 6 февраля в средней общеобразовательной школе №24 в Сургуте. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте Российского общества «Знание».
Знание.Герои – это просветительский проект Российского общества «Знание», который был запущен с целью воспитания у подрастающих поколений чувства гордости за страну ее великое прошлое и героическое настоящее.
Лекторами проекта выступают Герои России, участники СВО, государственные деятели, лидеры мнений встречаются с российской молодежи. Участники вместе обсуждают темы подвигов соотечественников, исторической правды и борьбы с фальсификацией, событий Великой Отечественной войны, роли регионов в истории России.
С мероприятиями проекта Знание.Герои можно познакомиться на сайте Российского общества «Знание».