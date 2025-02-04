В Югре объявлен конкурс на грант губернатора в честь 80-летия Победы
Общественники Югры могут принять участие в специальном конкурсе на грант губернатора в направлении «80-летие Победы в Великой Отечественной войне».
Конкурс для НКО
Конкурс был объявлен в День воинской славы по инициативе председателя окружного совета ветеранов Александра Громута.
«Это позволит авторам лучших инициатив воплотить их в жизнь уже в этом году, сделав празднование 80-летия Великой Победы по-настоящему масштабным. Подать заявку можно на сайте грантгубернатора.рф до 10 февраля», – написал глава региона Руслан Кухарук в своем телеграм-канале.
27 января состоялась установочная сессия, на которой общественникам рассказали о том, как правильно оформить заявку на грант, а также эксперты оценили уже имеющиеся проекты.
– На стратегической сессии были участники практически со всех муниципалитетов. Предполагается, что грант будет проведен по 10 номинациям. Его сумма до 3 млн рублей. Наша организация хочет заявиться на грант, связанный с исторической памятью, с городом трудовой доблести Ханты-Мансийском. Я попросил все наши организации (ветеранские. – Авт.) районные и городские поучаствовать, подать документы. Но это грантовая поддержка не только для ветеранских организаций, а для всех, – пояснил Александр Громут.
По словам генерального директора Фонда гражданских инициатив Югры Дмитрия Сафиоллина, эксперты стратсессии помогут общественникам улучшить их проекты.
– Мы сегодня презентовали конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций, который посвящен празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне, поговорили о проектах, которые можно подать на конкурс, поговорили о том, как эти проекты сделать лучше. У участников была уникальная возможность пообщаться с членами экспертного совета, с профильными экспертами до того, как они подадут заявку. Это могут быть культурные, спортивные мероприятия, – сказал Дмитрий Сафиоллин.
Первые проекты
Среди направлений – создание исторических выставок и экспозиций, научно-исследовательская работа, увековечивание памяти выдающихся людей и значимых событий прошлого, проведение спортивных и культурных мероприятий, привлечение добровольцев в предоставление социальных услуг для ветеранов, тружеников тыла и представителям поколения «дети войны», организация экспедиций, реализация проектов в области дизайна, музыки, моды, архитектуры, кино, театра, медиа.
На установочной сессии участники презентовали проектные идеи в группах, затем каждый из слушателей оценивал их в приложении с помощью QR-кода по следующим ключевым критериям: актуальность и социальная значимость, уникальность, масштаб проекта.
Шесть идей, которые набрали наибольшее количество баллов, были презентованы авторами приглашенным экспертам. Среди таких проектов была инициатива руководителя РОО «Мастерская праздника» Анастасии Барашковой. Идея заключается в сотрудничестве спортивных организаций Югорска и Советского с целью проведения масштабного патриотического забега «С песней к Победе». Забег запланирован на утро 9 мая по маршруту от мемориала воинской славы до дома ветерана – единственного ветерана, проживающего в Югорске.
Отметим, что впереди – сбор заявок на гранты, который завершится 10 февраля. Уже в середине марта будут известны победители, а с апреля проекты начнут получать финансирование. Организаторы отмечают, что срок реализации проектов должен быть не позднее конца 2025 года.