Выпускница форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы открыла этно-пространство для творческих интенсивов
В селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа появилось помещение для проведения мастер-классов по сохранению родного языка, интерактивных игр, которые позволяют погрузиться в культуру селькупов. Автором проекта стала Валентина Туровинина.
В прошлом году на Всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы девушка получила сертификат на сумму 850 000 рублей от Росмолодёжь.Гранты. На эти средства были закуплены мебель и оборудование. Этно-пространство «Арктика» открыло свои двери для 100 детей. Теперь кружок «Сома – утыя» работает по четвергам и субботам абсолютно бесплатно.
«Наконец-то всё случилось. Хочу сказать всем, кто мне помогал, огромное спасибо. Без помощи сделать всё самой сложно», – поделилась Валентина Туровинина.
Благодаря денежным средствам администрации Красноселькупского района выпускница «ОстроVов» сделала ремонт помещения. Пространство стало современным и удобным. В честь открытия для ребят провели мастер-класс, где гости вместе с детьми изготовили оберег на память и побывали в интерактивном путешествии по селькупской земле. «Цель проекта этно-пространства "Арктика" заключается в сохранении и возрождении уникальной селькупской культуры и языка, а также в активном вовлечении в разнообразные культурные мероприятия и формировании у детей коренного малочисленного народа селькупов и детей других национальностей в возрасте от 6 до 11 лет – в общей сложности 100 человек, проживающих на территории села Красноселькуп», – добавляет Валентина.
Напомним, Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы проходит в Южно-Сахалинске по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Участниками стали более 500 молодых людей от 14 до 35 лет из 74 регионов страны.
В 2024 году на «ОстроVах» восемь участников стали победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты по четырём номинациям: «Вклад в будущее», «Открывай страну», «Создавай возможности» и «Родные любимые». Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Сахалинской области.