Форма поиска

Для слабовидящих

Выпускница форума «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы открыла этно-пространство для творческих интенсивов

05.02.2025

В селе Красноселькуп Ямало-Ненецкого автономного округа появилось помещение для проведения мастер-классов по сохранению родного языка, интерактивных игр, которые позволяют погрузиться в культуру селькупов. Автором проекта стала Валентина Туровинина.

В прошлом году на Всероссийском молодёжном форуме «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы девушка получила сертификат на сумму 850 000 рублей от Росмолодёжь.Гранты. На эти средства были закуплены мебель и оборудование.  Этно-пространство «Арктика» открыло свои двери для 100 детей. Теперь кружок «Сома – утыя» работает по четвергам и субботам абсолютно бесплатно.

«Наконец-то всё случилось. Хочу сказать всем, кто мне помогал, огромное спасибо. Без помощи сделать всё самой сложно»,  поделилась Валентина Туровинина.

Благодаря денежным средствам администрации Красноселькупского района выпускница «ОстроVов» сделала ремонт помещения. Пространство стало современным и удобным. В честь открытия для ребят провели мастер-класс, где гости вместе с детьми изготовили оберег на память и побывали в интерактивном путешествии по селькупской земле. «Цель проекта этно-пространства "Арктика" заключается в сохранении и возрождении уникальной селькупской культуры и языка, а также в активном вовлечении в разнообразные культурные мероприятия и формировании у детей коренного малочисленного народа селькупов и детей других национальностей в возрасте от 6 до 11 лет – в общей сложности 100 человек, проживающих на территории села Красноселькуп», – добавляет Валентина.

Напомним, Всероссийский молодёжный форум «ОстроVа» платформы Росмолодёжь.Форумы проходит в Южно-Сахалинске по поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко. Участниками стали более 500 молодых людей от 14 до 35 лет из 74 регионов страны.

В 2024 году на «ОстроVах» восемь участников стали победителями конкурса Росмолодёжь.Гранты по четырём номинациям: «Вклад в будущее», «Открывай страну», «Создавай возможности» и «Родные любимые». Организаторами форума выступают Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Сахалинской области.

 

05.02.2025

05.02.2025