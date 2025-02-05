Спикер окружной Думы побывал в Центре лыжного спорта Нижневартовска.
Председатель Думы Югры Борис Хохряков посетил Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем.
Для организации работы спортивного объекта и включения его в образовательную лицензию не так давно были проведены мероприятия по оснащению помещений оборудованием и спортивным инвентарем, организована система водоснабжения, заключены договоры с ресурсоснабжающими организациями, также проведена работа по дооснащению стрельбища охранными инженерными средствами – инженерными заграждениями, установлен контрольно-пропускной пункт.
В конце прошлого года получено разрешение на хранение и использование спортивного огнестрельного оружия и патронов, получено разрешение на использование стрельбища, получены положительные результаты исследования проб воды. В январе 2025 года проведено обследование объекта специалистами Центра гигиены и эпидемиологии.
При осмотре объекта спикеру окружной Думы рассказали, что протяженность трассы в Центре лыжного спорта составляет 2300 метров. Она соответствует требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки для проведения учебно-тренировочных занятий по видам спорта биатлон и лыжные гонки, а также правилам данных видов спорта. Созданные условия соответствуют требованиям для проведения муниципальных и региональных соревнований по биатлону и лыжным гонкам.
Для жителей города доступна лыжная трасса для активного отдыха, организован пункт проката в спортивно-оздоровительном комплексе «Радуга». В Центре лыжного спорта проходят учебно-тренировочные мероприятия по лыжным гонкам и биатлону, а в декабре начались тренировки по стрелковой подготовке биатлонистов.
Здесь тренируются не только спортсмены, но и сборные команды города по лыжным гонкам – ветераны спорта, для подготовки к городским и окружным спартакиадам.
«Этот объект очень важен, поскольку построен по программе «Единой России» «Карта развития Югры», по народной программе. Я считаю, что это хороший центр, с удобной трассой, стрельбищем, современным освещением, хранилищем для оружия, – отметил Борис Сергеевич. – Есть возможность заниматься лыжами и биатлоном не только зимой, но и летом на лыжероллерах. И, что очень важно, здесь могут заниматься как новички, так и ветераны спорта. Всего в Нижневартовске профессионально биатлоном занимаются порядка 300 человек. Я думаю, это только начало, поскольку теперь все условия созданы, и люди будут приобщаться к этому виду спорта».
Пресс-секретарь Председателя Думы Югры